2020 hält für Angelina Heger (27) so einiges bereit! Die ehemalige Bachelor-Finalistin hat vor wenigen Wochen ihre Fans mit einer Neuigkeit total überrascht: Sie und ihr Herzbub Sebastian Pannek (33) werden zum ersten Mal Eltern. Seit der Verkündung ihrer Schwangerschaft hält die Influencerin ihre Netz-Freunde mit allen Infos auf dem Laufenden. Und zum Jahreswechsel teilt die hübsche Brünette noch mal ein süßes Babybauch-Bild mit ihren Fans!

Am Morgen des Neujahrs teilte Angelina einen Post, wie sie verliebt ihre süße Baby-Kugel anlächelt. In ihrem engen grauen T-Shirt zeichnet sich so langsam schon eine richtige Wölbung ab. "Wir kugeln in das neue Jahr 2020. Nie habe ich mich auf ein neues Jahr mehr gefreut, als auf dieses", schrieb sie ganz euphorisch unter ihr Foto. Denn 2020 wird der Nachwuchs sie und ihre kleine Familie endlich komplett machen.

Und ihre Fans freuen sich mit dem TV-Gesicht. "Da ist ja endlich der Babybauch, der steht dir so gut", kommentierte eine Nutzerin. Andere Follower forderten die 27-Jährige indirekt auf, endlich mehr Bilder von ihrer süßen Kugel zu posten. "Wer will auch mehr Bauch-Updates?"

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger, Dezember 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Heger, Oktober 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Juni 2019

