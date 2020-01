Wenn Orlando Bloom (42) zu brüllen anfängt, wird es Katy Perry (35) ganz warm ums Herz! Am Valentinstag hatten sich der Herr der Ringe-Star und seine Liebste verlobt. Da lagen drei teils turbulente Jahre mit vorübergehender Trennung hinter ihnen. Dafür wissen die Sängerin und der Schauspieler jetzt genau, dass sie perfekt füreinander sind – und das zeigte sich auch an Weihnachten. Da bewies Schreihals Orlando nämlich, wie gut er zu Katys Familie passt.

In manchen Familien sind Brettspiele ein harmloser Zeitvertreib – nicht so bei Katy. Da artete eine vor Kurzem gespielte Partie Tabu offenbar in einen lautstarken Streit aus, doch natürlich alles nicht ernst gemeint. Die Musikerin postete ein Video von dem Treiben auf Instagram: Orlando bestand darauf, dass das gegnerische Team die Regeln verletzt hatte. “Zu spät, zu spät, zu spät!”, brüllte er. Manche Mitspieler hielten sich lieber raus, eine junge Frau aber brüllte freudestrahlend zurück und eine andere setzte zum verbalen Tiefschlag an.

“Du kommst aus einem anderen Land! Hast du überhaupt ein Visum?”, wollte sie von dem Briten wissen. “Warum glaubst du, will er sie heiraten?”, kommentierte ein Anwesender trocken – als ob Orlando eine Greencard nötig hätte. Katy selbst hielt offenbar das Handy und ergriff bei dem Streit keine Partei. “Fröhliche Weihnachten mit der Familie”, kommentierte sie trocken.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

ActionPress/Backgrid Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / katyperry Orlando Bloom und Katy Perry, Dezember 2018

