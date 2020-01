Sie schrieb sich die Trauer von der Seele! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Lisa G. (23) hat ein hartes Jahr hinter sich: Im August verlor sie ganz unerwartet ihren Vater – er wurde nur 49 Jahre alt. Den Weihnachtsfeiertagen blickte die Fitness-Influencerin deswegen sehr betrübt entgegen, denn es war der erste Heiligabend ohne ihn. Zum Jahreswechsel meldete sich die 23-Jährige nun mit einem rührenden Text zu Wort, den sie direkt an ihren Papa richtete!

Das aktuellste Bild auf Lisas Instagram-Kanal ist ein Schwarz-Weiß-Foto ihres verstorbenen Vaters. Darunter verfasste sie einen langen Text, mit dem sie ihre Follower an ihren Gedanken teilhaben ließ: "Ich bin durch die Hölle gegangen – von jetzt auf gleich wurde mir der Boden unter den Füßen weggerissen." Dieser Post sei ihr unglaublich schwergefallen, aber trotzdem hätte sie ihm diese Zeilen als eine Art Abschied widmen wollen. "Ich werde für dich weiterkämpfen. Ich liebe dich, Papa", hieß es unter dem Foto.

Ihre Fans fühlten mit dem Web-Star. "Das hast du so ergreifend geschrieben. Ich wünsche dir ganz viel Kraft", kommentierte eine Nutzerin ihren Post. Andere waren ähnlich getroffen von den Worten des Sport-Models. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir so leid!"

Lisa G., Dezember 2019

Vater von Lisa G., Dezember 2019

Lisa G. Dezember 2019

