Bei ihr kommt keine richtige Weihnachtsstimmung auf! Denn das Jahr 2019 hatte es für Lisa G. (23) wirklich in sich. Zunächst musste die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin die Trennung von ihrem Freund Durmus Kizilkaya verdauen. Dann folgte im August der nächste Schicksalsschlag: Ihr Vater verstarb mit nur 48 Jahren. Nun stehen die familiärsten Feiertage des Jahres vor der Tür – Lisa muss sich auf das erste Weihnachten ohne ihren Vater vorbereiten!

Auf ihrem Instagram-Kanal sprach die 23-Jährige mit ihren Fans über die anstehende Zeit und gab dabei zu, dass sie dieses Jahr noch nicht wirklich in Feierstimmung sei. "Liegt vielleicht auch daran, was dieses Jahr alles so passiert ist", merkte sie nachdenklich an. Sie freue sich zwar auf Weihnachten, allerdings nicht so sehr, wie in den letzten Jahren. "Ich werde mir ein bisschen Deko holen und hoffen, dass damit ein bisschen Stimmung in meine Bude kommt", erklärte sie weiter in ihrer Instagram-Story.

Deshalb plane die Fitness-Influencerin, die Weihnachtstage und den Jahreswechsel eher entspannt angehen zu lassen. "Silvester werde ich zum Beispiel bei meiner Mutti verbringen in der Heimat", verriet Lisa ihren Followern in der Instagram-Story. Auf die gemeinsame Zeit mit ihrer Mama freue sie sich trotz allen Umständen schon sehr.

