Diese The Biggest Loser-Änderung ist nicht nur gewöhnungsbedürftig für die Fans! Es war ein kleiner Schock für die Zuschauer der beliebten Abnehm-Show: Mareike Spaleck gab bekannt, dass sie in der kommenden Staffel nicht mehr als Coach zu sehen sein wird. Vier Jahre lang half die Fitnesstrainerin den Kandidaten dabei, ihr Traumgewicht zu erreichen und ihr Leben gänzlich umzustellen. Kein Wunder, dass ihr Ausstieg nach der langen Zeit auch an den Sendungs-Kollegen nicht spurlos vorbeigeht!

Im Promiflash-Interview verrieten die "Biggest Loser"-Stars was sie vom Exit ihrer Freundin und Arbeitsgenossin halten. Vor allem Camp-Chefin Christine Theiss (39) war von dieser Entscheidung überrascht: "Ich kann sie aber nachvollziehen. Es gibt immer wieder Momente im Leben, wo man das Gefühl hat, dass man weiterziehen und neue Dinge ausprobieren muss. Und dann sollte man diesem Drang auch folgen", gab sie sich verständnisvoll. Auch Coach Ramin Abtin (47) teilte diese Ansicht: "Natürlich ist es sehr schade, dass Mareike aufgehört hat, aber es ist ihre Entscheidung und die muss man akzeptieren." Ziele und Wünsche würden sich im Laufe des Lebens eben verändern.

Die Nachricht berührte vor allem auch ihren ehemaligen Schützling und Sieger aus dem Vorjahr. Mario Er habe schon recht früh von Mareike erfahren, dass sie den Job aufgeben wird. "Ich bin froh, dass sie diesen Schritt noch schon ein Jahr früher gegangen ist. Sie hinterlässt eine große Lücke", erklärte der Sachse. Er sei aber ebenso gespannt darauf, wie Neu-Coach Petra Arvela eben diese schließen wird.

"The Biggest Loser" – am 5. Januar 2020 um 16:30 Uhr auf Sat.1, danach immer sonntags um 17:30 Uhr.

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck, Fitness-Trainierin

Instagram / mario_thebiggestloser2019 Mareike Spaleck und "The Biggest Loser"-Gewinner Mario

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck im Oktober 2019

