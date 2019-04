Mareike Spaleck ist mächtig stolz auf ihren Schützling! In den vergangenen Wochen hatten eine Menge Abnehmwillige im TV um den Titel The Biggest Loser gekämpft. Am Sonntag wurde schließlich der Gewinner gekürt: Kandidat Mario war der Glückliche. Er reduzierte innerhalb von vier Monaten sein Gewicht von ursprünglich 196,1 auf satte 94,7 Kilo. Auf diesem schwierigen Weg wurde Mario von Show-Coach Mareike begleitet – und die Fitness-Expertin ist regelrecht überwältigt vom Erfolg des Sachsen.

Auf Instagram postete die Blondine nun eine Bilderreihe aus der diesjährigen Staffel – und widmete Sieger Mario dazu rührende Worte: "Es ist unbeschreiblich. Mario hat die Jubiläumsstaffel 'The Biggest Loser' gewonnen und alle Rekorde gebrochen. Ich bin soooo stolz auf dich. Du hast gekämpft wie ein Löwe und dich durchgebissen wie ein Bieber." Vor allem, weil Mario als einziger unter den Kandidaten bis zum Finale zusätzlich voll in seinem Job arbeitete, ziehe sie den Hut vor der Leistung des einstigen Schwergewichts. "Ein Mann, ein Plan, ein Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Danke für deine ehrliche, vertraute Art, du bist besonders", beendete die Trainerin ihre Lobes-Hymne.

Mario war zu Beginn der Sendung sogar der schwerste Show-Teilnehmer. Schnell wurde klar, dass der 39-Jährige den nötigen Biss mitbringt: Schon nach der ersten Camp-Woche zeigte die Waage 17,6 Kilo weniger an.

© SAT.1 / Willi Weber Mario, Kandidat bei "The Biggest Loser"

Anzeige

The Biggest Loser, Sat.1 Mareike Spaleck und Mario bei "The Biggest Loser" 2019

Anzeige

© SAT.1 / Guido Engels Mario im Finale von "The Biggest Loser" 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de