Süße Liebes-News von Peter Facinelli (46)! Der Twilight-Schauspieler hatte in den vergangenen Jahren einige Hochs und Tiefs in seinem Liebesleben durchgemacht: Nach seiner Scheidung von Jennie Garth (47) 2013 verlobte er sich gute zwei Jahre später erneut. Doch die Beziehung zu Kollegin Jaimie Alexander (35) hielt ebenfalls nicht – und so trennte sich das Paar im Frühjahr 2017. Nun will der Filmstar sein Glück erneut versuchen: Peter hat seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht!

Das verrieten Angehörige des gebürtigen New Yorkers nun gegenüber People. So habe er in der Silvesternacht im romantischen Mexiko-Urlaub um die Hand seiner Freundin Lily Anne Harrison angehalten – und die habe "Ja" gesagt! "Die beiden sind überglücklich und freuen sich auf alles, was das neue Jahr bringt!", heißt es aus dem Umkreis des Vampir-Darstellers. Auf einigen Bildern ist zudem der Ring der jungen Blondine zu sehen: Ein ovalförmiger Diamant ziert einen schlichten Goldreif.

Peter selbst veröffentlichte ebenfalls einige Schnappschüsse seiner Neujahrsfeier via Instagram – verriet in seinem Post jedoch nichts von der Verlobung. Der 46-Jährige schrieb nur: "Eine magische Nacht mit einer unglaublichen Frau. Das perfekte Ende für 2019!"

Instagram / peterfacinelli Peter Facinelli und Lily Anne Harrison in Mexiko

Anzeige

Instagram / peterfacinelli Lily Anne Harrison im Mexiko-Urlaub zum Jahreswechsel

Anzeige

Getty Images Peter Facinelli, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de