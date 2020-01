Für Friederike Kempter (40) ist die letzte Tatort-Klappe gefallen! Seit 2000 ist die Schauspielerin im TV zu sehen. Ihr größter Durchbruch gelang der gebürtigen Ludwigsburgerin mit ihrer Rolle als Polizeikommissarin Nadeshda Krusenstern im Münster Tatort. An der Seite ihrer Kollegen Axel Prahl (59) und Jan Josef Liefers (55) deckte die Blondine zahlreiche Kriminalfälle auf. Nach 17 Jahren am Set verabschiedete sie sich nun von der Krimireihe!

In der Ausstrahlung am ersten Neujahrstag fiel die Ermittlerin einem Mordanschlag zum Opfer – in einer Folge im Frühjahr 2020 wird Friederike allerdings noch mal zu sehen sein. Danach ist allerdings Schluss: "Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist", verriet die 40-Jährige gegenüber dem WDR und will die Zeit nach ihrem Ausstieg für etwas Neues nutzen. Für den Sender bedeutet ihr Tatort-Aus einen großen Verlust: "Der Ausstieg von Friederike Kempter aus dem Tatort Münster hinterlässt eine große Lücke", erklärte Filmchef Alexander Bickel.

Die "SMS für Dich"-Darstellerin gehörte zum festen Team des Münster "Tatorts". Seit der Erstausstrahlung am 20. Oktober 2002 klärte der TV-Star diverse Morde im nordrhein-westfälischen Münster. Wer nachfolgt, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.

Getty Images Friederike Kempter im Juli 2009

Getty Images Friederike Kempter im Januar 2011

Getty Images Jan Josef Liefers und Axel Prahl im Mai 2013

