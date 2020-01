Dieser Gast-Auftritt sorgte bei den Zuschauern für mächtig Verwirrung! Seitdem Schlagerstar Florian Silbereisen (38) als neuer Kapitän das Ruder bei Das Traumschiff übernommen hat, heuern zahlreiche deutsche Promis auf dem Ferien-Dampfer an. Während an Weihnachten Sarah Lombardi (27) das Deck unsicher machte, hatte in der Neujahrs-Folge nun Roman Weidenfeller seinen großen Auftritt. Allerdings kam die Szene mit dem ehemaligen Profi-Fußballer bei den Fans nicht so gut an.

Fast anderthalb Stunden mussten die Fans auf den Auftritt des einstigen Nationaltorwarts warten – nach knapp drei Minuten war er dann allerdings auch schon wieder verschwunden. Auch die Storyline, mit der der Ex-BVB-Star um die Ecke kam, fiel beim Publikum durch – die passte nämlich laut der kritischen Twitter-Community so gar nicht zum Rest der Geschichte. "Roman Weidenfeller wollte auch mal aufs 'Traumschiff'. Scheiß auf eine passende Story", Zehn Minuten vor Schluss noch eine komische Story reingedrückt.... Na ja..." und "Gleich steigt noch Mario Götze (27) zu und fragt: 'Wo geht's denn hier nach Dubai?'", hielten die User amüsiert fest.

Während Romans Szene also nicht sonderlich gut bei den Zuschauern ankam, sah es vergangene Woche mit Sarahs Rolle ganz anders aus. Nicht nur die Fans feierten das Schauspiel-Debüt der Musikerin, auch Regisseur Berno Kürten schwärmte bei Das Traumschiff - Spezial in den höchsten Tönen von ihr: "Ich bin sehr überrascht, sie hat nicht nur eine tolle Stimme. Dafür, dass sie das das erste Mal gemacht hat... Sie hat ein unheimlich gutes Gefühl für Sprache, für Position, für Timing, also die ist ein Talent."

Getty Images Roman Weidenfeller

Getty Images Roman Weidenfeller im Dezember 2019

ZDF/Dirk Bartling, "Das Traumschiff: Antigua" Nick Wilder und Sarah Lombardi am Set von "Das Traumschiff: Antigua"

