Na, hoffentlich hat dieses Foto keine Erkältung zur Folge! Mit über zwei Millionen Followern gehört Caro Daur (24) zu den angesagtesten Instagram-Stars Deutschlands. Das Model verzaubert seine Fans täglich mit kreativen Fotos. Auch ihren durchtrainierten Body präsentiert die Beauty darauf nur zu gern. Mit ihrem neuen Posting bewies Caro nun, dass ihr Sixpack auch nach den Weihnachtsfeiertagen noch immer da ist. Selbst eisige Temperaturen können sie dabei nicht vom Posieren abhalten!

Die Influencerin verbrachte den Jahreswechsel im schweizerischen St. Moritz. Eine Sportpause gönnt sie sich jedoch auch im Winterurlaub nicht. In ihrer Instagram-Story nahm die 24-Jährige ihre Follower am ersten Tag des neuen Jahres mit zum Workout. Kurz darauf veröffentlichte sie dann auch ein neues Bild von sich, auf dem sie lediglich mit einer Leggings und einem Sport-BH bekleidet ist. "Bester Start in den Tag", schrieb sie zu der Aufnahme – kein ungewöhnlicher Post, wäre das Foto nicht draußen im Schnee entstanden.

"Wow, frierst du nicht?" oder "Bisschen kalt, oder?", kommentierten zwei User das Bild. Ein User bat Caro sogar darum, sich etwas anzuziehen. Anderen scheint die Winterlandschaft wiederum gar nicht aufzufallen – sie haben nur Augen für Caros definierten Körper und belohnen sie mit aktuell über 13.000 Likes.

Instagram / carodaur Caro Daur, Dezember 2019

Instagram / carodaur Caro Daur in Italien

Instagram / carodaur Caro Daur, Web-Star

