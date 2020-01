Was für ein Body! Lisa G. (23) hat sich nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel in 2014 in eine wahre Fitness-Queen verwandelt. Von ihrem ehemaligen Size-Zero-Körper während der Castingshow ist mittlerweile nichts mehr zu sehen: Heute überzeugt die 23-Jährige stattdessen mit ihrem durchtrainierten Körper und stahlharten Muskeln. Besonders für ihr Mega-Popöchen wird die Bloggerin im Netz gefeiert, weswegen sie sogar ihr eigenes Fitness-Programm entwickelt hat. Und wie stolz Lisa auf ihr Hinterteil ist, zeigte sie nun auch auf einem aktuellen Schnappschuss!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Blondine ein Bild von sich, auf dem sie nur von hinten zu sehen ist und sich mit den Händen durch das Haar fährt. Der Hingucker ist dabei allerdings ihre Sanduhr-Figur – denn während ihre Taille extrem schmal ist, präsentiert sie dafür einen umso runderen und größeren Popo. Hinter diesem Körper stecke aber auch viel Aufwand, immerhin gehe sie für ihr Figürchen fünf bis sechs Mal die Woche zum Sport. "Selbstverständlich ist das auch viel Arbeit, immer in Shape zu sein. Aber das bin ich ja auch nicht immer", gab sie im Promiflash-Interview zu.

Ihre Fans sind zumindest begeistert vom Resultat. "Wie kann man so einen Hintern haben? Ich will auch", gesteht eine Userin unter ihrem Beitrag. Andere wollen direkt wissen, wie sie auch so eine Figur bekommen können.

