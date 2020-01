Ein schwerer Tag für die norwegische Königsfamilie. An Weihnachten schockte diese Nachricht alle Royal-Fans: Ari Behn (47), der Ex-Mann von Prinzessin Märtha Louise (48), nahm sich das Leben. Der Schriftsteller hinterließ seine und Märthas drei gemeinsamen Töchter Maud Angelica, Leah Isadora und Emma Tallulah. Heute wurde Ari im Kreise seiner Familie und im Beisein vieler europäischer Royals beigesetzt. Seine älteste Tochter rührte dabei mit einer Grabrede zu Tränen.

Erste Bilder der Trauerfeier zeigen einen weißen Sarg in der Kathedrale von Oslo, der mit Blumen und einem gezeichneten Bild des Verstorbenen geschmückt wurde. Etliche Blumenkränze wurden zum Gedenken an Ari vor dem Altar niedergelegt. Märtha und ihre drei Töchter verabschiedeten sich noch einmal persönlich am Sarg von Ari. Die 16-jährige Maud richtete in einer Grabrede sogar noch emotionale Worte an ihren Vater: "Du hast lange geheim gehalten, wie schlecht du dich gefühlt hast. Du warst schon seit vielen Jahren psychisch krank. Du hast nicht gedacht, dass es einen Ausweg für dich gibt. Da hast du dich aber geirrt: Es gab einen."

Neben den norwegischen Royals verabschiedeten sich auch viele Mitglieder anderer Königshäuser von Ari. So sind zum Beispiel Prinz Daniel von Schweden (46) und Prinzessin Laurentien der Niederlande nach Oslo angereist, um dem dreifachen Vater die letzte Ehre zu erweisen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Ari Behns Trauerfeier in der Kathedrale in Oslo

Getty Images Königin Sonja, Prinzessin Mette-Marit und König Harald auf Ari Behns Trauerfeier

Getty Images Maud Angelica und Märtha Louise bei Ari Behns Trauerfeier

Royal Press Europe / ActionPress Prinzessin Laurentien der Niederlande und Prinz Daniel von Schweden auf Ari Behns Trauerfeier



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de