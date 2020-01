Trotz der Trennung scheint Miley Cyrus (27) sich noch gerne an ihre Zeit mit Liam Hemsworth (29) zurückzuerinnern. Die Sängerin und der Schauspieler waren zehn Jahre lang ein Paar. 2018 gaben sich die beiden sogar das Jawort. Wenige Monate später dann aber der große Schock: Miley und Liam haben sich getrennt. Trotzdem baute Miley mehrere Clips mit Liam in ihren Jahrzehntrückblick-Clip ein!

Auf Instagram teilte die "Wrecking Ball"-Interpretin ein zehnminütiges Video, in dem sie noch einmal ihre ganz persönlichen Highlights des vergangenen Jahrzehnts zeigte. Zur Überraschung vieler Follower kamen darin auch einige Szenen mit ihrem Ex Liam vor. Zum Beispiel waren unter anderem Berichte über ihre Verlobung und ihre damalige Trennung im Jahr 2013 zu sehen. Zu den vielen Liam-Fotos und -Clips hat sich Miley selbst bisher noch nicht geäußert. Sie kommentierte ihren Rückblick bloß so: "Zehn Jahre in zehn Minuten".

Sowohl Miley als auch Liam haben sich nach dem Ehe-Aus offenbar schnell mit neuen Partnern getröstet. Miley datet mittlerweile den Sänger Cody Simpson (22). Liam wird eine Romanze mit dem Model Maddison Brown (22) nachgesagt.

Getty Images Liam Hemsworth und Miley Cyrus im April 2019

Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Anzeige

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de