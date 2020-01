Sie zieht eine knallharte Bilanz! Stefanie Giesinger (23) gilt seit ihrem Gewinn von Germany's next Topmodel als eines der erfolgreichsten Models Deutschlands. Schon lange rockt sie eine Werbekampagne nach der anderen und lief schon für etliche große Designer über den Catwalk. Doch der aussergewöhnliche Erfolg der vergangenen Jahre hat sie nicht glücklich gemacht: In einem offenen Video erzählt Steffi, wie schwer das Jahr 2019 es ihr gemacht hat!

Auf Instagram teilte die 23-Jährige ihr wohl bisher intimstes Video. In einer Art "Brief an 2019" nimmt die Schönheit von einem – wie viele vielleicht nicht ahnen – für sie sehr harten Jahr Abschied. "Du warst das schwerste von allen, voller Kämpfe, Lehren und Erkenntnisse. Du hast mir mehr Tiefen als Höhen gezeigt. Du hast mich dazu gebracht, mich zu hassen und mich selbst fertigzumachen", resümiert die Beauty ungeschönt ihre tiefsten Empfindungen.

Vor allem die Selbstzweifel haben Steffi niedergemacht – egal wie viel Erfolg sie auch in diesem Jahr hatte, sie konnte es nie genießen: "Ich war einfach nur noch da, um zu funktionieren. [...] Mein wahres Ich musste ich lebendig begraben", zieht sie ein schonungsloses Fazit. Doch aus diesem dunklen Loch könne ihr niemand helfen außer sie selbst – und das habe sie erkannt: "Ich muss lernen, mich wieder zu lieben."

Mit diesem ebenso ungeschönten wie offenen Beitrag hat Steffi genau den Nerv ihrer Fans getroffen. Neben Hunderttausenden Aufrufen innerhalb weniger Stunden versammelte sich auch viel positives Feedback in den Kommentaren. "So ein starkes Video", "Total beeindruckend" oder "Ehrlich, direkt und authentisch", sind nur drei der etlichen User-Zitate, die das Video von Marcus Butlers (28) Freundin feiern.

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im Oktober 2019

Getty Images Stefanie Giesinger im Oktober 2019

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger



