Wird Pietro Lombardi (27) seinem Liebesleben bald auf die Sprünge helfen? Der Sänger hatte zuletzt einen öffentlichen Flirt mit Ex-Love Island-Kandidatin Melissa (24) – doch aus den beiden wurde am Ende nichts. Auch zum aktuellen Zeitpunkt ist der "Standort"-Interpret noch Single, wie er jetzt noch einmal betonte. Doch wird der DSDS-Juror in Liebesdingen vielleicht bald in die Offensive gehen und online nach seiner Traumfrau suchen?

Ein Fan hatte den Künstler gefragt, ob er irgendwelche Datings-Apps nutzen würde. Die klare Antwort: "Nein, aber habe mir überlegt, mal die App Raya zu benutzen", heißt es in Pietros Instagram-Story. Er habe gehört, dass sie gut sein soll – allerdings würde er zurzeit noch keine Online-Suche nach Mrs. Right betreiben. Also, Ladys – Augen auf! Vielleicht stolpert ihr bald auf eurem amourösen Social-Media-Kanal über den Promi-Mann.

Tipps könnte sich Pietro in der Sache auch von Channing Tatum (39) geben lassen! Ein Insider soll gegenüber E! News ausgeplaudert haben, dass auch der Hollywoodstar ein Profil auf Raya erstellt haben soll: "Er ist schon seit Wochen dort angemeldet. Er würde liebend gerne jemanden Daten und ist deswegen auch nicht schüchtern. Er möchte wieder Spaß haben und es ist ihm egal, wenn er jemanden online kennenlernt", hatte der Informant ausgeplaudert.

Getty Images / Clemens Bilan Pietro Lombardi bei der Ein Herz für Kinder Gala 2016

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019 bei "Deutschland sucht den Superstar"

Anzeige

Getty Images Channing Tatum 2019 in Melbourne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de