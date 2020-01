Sven Ottke hat ein festes Ziel vor Augen! Seit wenigen Tagen ist es offiziell: Der Ex-Boxer ist einer von insgesamt zwölf Stars und Sternchen, die ab dem 10. Januar ins Dschungelcamp ziehen, wo das berühmt-berüchtigte TV-Ekel-Abenteuer auf sie wartet. Vor dem Einzug in den australischen Busch ist der Sportler fest entschlossen: Er will Dschungelkönig werden – und das aus gutem Grund: Sven rechnet schon fest mit der Gage!

"Ich möchte gewinnen, weil ich das Geld schon verplant habe", plauderte der Strahlemann munter aus. Die Kohle will er allerdings nicht etwa für sich selbst scheffeln, sondern für den guten Zweck: "Ich habe einen Verein 'Sven hilft'. Mit der Antrittsgage möchte ich aus dem Verein eine Stiftung machen und mit der Gewinngage hätte ich schon die erste Spende", verriet er im Interview mit RTL weiter. Das Geld könnte er also gut dafür gebrauchen, ein Kinderheim zu unterstützen.

Ob Sven wirklich die Krone an sich reißen wird? Down Under lauert immerhin starke Konkurrenz! So muss sich der Fernsehshow-Neuling gegen Elena Miras (27) durchsetzen, die bereits Das Sommerhaus der Stars und Love Island gewonnen hat. Auch Raúl Richter (32) liegt hoch im Siegerkurs: Aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit bei GZSZ verfügt er nämlich über eine große Fanbase. Oder wird ihm etwa Daniela Büchner (41) den Sitz auf dem Dschungelthron wegschnappen? Ab nächster Woche wird es sich weisen.

Gulotta,Francesco / ActionPress Sven Ottke, ehemaliger Profi-Boxer

TVNOW / Arya Shirazi Die Dschungelcamp-Kandidaten 2020

Getty Images Sven Ottke, Oktober 2014

