An den Krisengerüchten um Miley Cyrus (27) und Cody Simpson (22) scheint wirklich nichts dran zu sein! Nach Mileys aufeinander folgenden Trennungen von Ehemann Liam Hemsworth (29) und Freundin Kaitlynn Carter (31) wirkte ihr jüngstes Glück mit Cody perfekt. Vor ein paar Wochen war allerdings Trennungsgemukel im Umlauf – der Grund: Der Blondschopf war mit einem Playboy-Model um die Häuser gezogen. Weihnachten hatten die Turteltauben dennoch miteinander verbracht. Und auch die jüngste Liebeserklärung des Musikers klingt nicht gerade nach Ärger im Paradies!

Während die meisten Instagram-Nutzer am 31. Dezember die vergangenen Monate Revue passieren ließen, schwärmte Cody lieber von seiner berühmten Partnerin. "Ich liebe mein Mädchen so sehr, ich könnte 20 Bücher darüber schreiben!", betonte er unter einem hübschen Pärchenfoto von sich und Miley – auf dem er lässig und sie mit herausgestreckter Zunge in die Kamera schaut.

Wie das Onlinemagazin TMZ vergangene Woche berichtete, soll es nicht nur privat gut zwischen den beiden laufen, sondern auch beruflich: Miley und Cody sollen angeblich eine gemeinsame Band gründen wollen – den Namen Bandit and Bardot soll die 27-Jährige sich sogar schon gesichert haben.

P&P / MEGA Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und ihr Freund Cody Simpson

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im November 2019

