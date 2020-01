Chrissy Teigen (34) startet mit einem unangenehmen Bräunungs-Fauxpas ins neue Jahr 2020. Die TV-Beauty verbrachte den Jahreswechsel mit ihrer Familie im Urlaub unter Palmen und am Meer. Für die "Lip Sync Battle"-Bekanntheit standen nicht nur innige Familienmomente auf dem Plan, sondern auch Quality-Time mit ihrem Ehemann John Legend (41) – die beiden paddelten auf einem Kajak über den Ozean. Doch der Spaß hatte für Chrissy unschöne Konsequenzen, nämlich ein total verbranntes Dekolleté!

Die 34-Jährige trug auf dem offenen Meer nämlich einen Bandeau-Bikini und war wohl für längere Zeit der prallen Sonne ausgesetzt. Das Resultat: Ihre Schultern und ihr Ausschnitt haben deutlich Farbe angenommen – dafür bekamen ihre Brüste keine Strahlung ab und blieben weiß, wie sie in ihrer Instagram-Story in mehreren Bildern zeigte. "Das sieht echt nicht so gut aus", jammerte sie über den Fail.

Doch die schöne Zweifach-Mama lässt sich den Urlaub von so einem kleinen Vorfall wohl nicht vermiesen! Chrissy versucht einfach stets, gute Laune zu behalten. An Silvester beispielsweise plagte sie eine schlimme Erkältung – dennoch setzte sie sich einen lustigen Haarreif auf, und feierte mit ihren Liebsten und einigen Freunden das Ende eines Jahrzehnts.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, TV-Star

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, TV-Star

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen an Silvester 2019

