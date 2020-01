Elsa Hosk (31) blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück! Im Alter von 14 Jahren begann die Schwedin ihre Laufsteg-Karriere – mittlerweile gehört sie zu den erfolgreichsten Models der Welt. Neben der Zusammenarbeit mit Luxusmarken wie Dior und Dolce & Gabbana gehört die Beauty auch zu den Victoria's Secret-Engeln. Hinter den Kulissen hatte die Blondine es aber nicht immer leicht: Im Netz spricht Elsa jetzt über ihre jahrelange Alkoholsucht!

In ihrer Jugend wurde das Vogue-Covergirl abhängig – mit 20 habe sie es geschafft, sich von der Sucht zu befreien. "Vor einem Jahrzehnt war ich echt verloren, hatte nicht viele Jobs, also habe ich beschlossen, nach New York City zu ziehen", erinnert sich Elsa auf Instagram. Der damalige Umzug sei der Grund für die positive Veränderung in ihrem Leben gewesen: Seit zehn Jahren rühre die gebürtige Stockholmerin keinen Tropfen Alkohol mehr an.

Über ihren Entzug schreibt Elsa: "Am Anfang war es ein Kampf, aber es ist die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe." Ihre Freunde hätten die ehemalige Basketballspielerin in dieser schweren Zeit unterstützt.

Getty Images Elsa Hosk im November 2018

Getty Images Elsa Hosk als Victoria's-Secret-Engel im Dezember 2014

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im Dezember 2019

