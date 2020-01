Auf dem neusten Foto der englischen Royals strahlt Prinz George (6) neben Papa, Opa und Uroma! Seit der Geburt des Thronfolgers 2013 begeistert er mit seinem süßen Lächeln die Fans der britischen Königsfamilie. Auf sehr vielen Fotos des Sprösslings fällt jedoch immer das gleiche Detail auf: Er trägt regelmäßig sein typisch weißes Hemd mit blauem Rand. So auch auf dem aktuellen Schnappschuss der royalen Familie. Da stellt sich bei so einigen die Frage: Warum trägt Prinz George so oft das gleich designete Oberteil?

Verantwortlich dafür ist die Mutter des Sechsjährigen, Herzogin Kate (37). "Sie wählt britische oder lokale Designer und achtet darauf, dass die Outfits, gerade bei ihren Kindern, bezahlbar sind. Sie vermeidet es, ihren Kindern zu verspielte Klamotten oder Einzelstücke zu kaufen, um kein großes Aufsehen zu erregen", erklärt Style-Expertin Suzanne Peters gegenüber der Daily Mail. Die Ehefrau von Prinz William (37) weiß aus eigener Erfahrung, dass Kleidungsstücke, die die Familie zu öffentlichen Auftritten trägt, danach meist ausverkauft sind.

So trug Prinz George das Hemd mal mit langen, aber auch mal mit kurzen Ärmeln zu verschiedenen Ereignissen. Wie zum Beispiel bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie (29), bei der Taufe seines Bruders Prinz Louis (1) oder bei der Militärparade Trooping the Colour. Eins steht jedoch fest: Der junge Royal hat auch andere Outfits im Kleiderschrank.

