Süße Neujahrsgrüße von Bindi Irwin (21) und Chandler Powell (23)! Die älteste Tochter des verstorbenen "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) und ihr Langzeitfreund stecken aktuell in den Vorbereitungen für ihre große Hochzeit. Noch Anfang dieses Jahres sollen die Turteltauben sich das Jawort geben. Sicherlich warten ihre Fans auch schon gebannt auf ein erstes gemeinsames Kind. Nun heißen Bindi und Chandler tatsächlich Nachwuchs in ihrer Familie willkommen – jedoch welchen auf vier Pfoten!

Via Instagram präsentierte das Paar jetzt stolz seinen pelzigen Neuzugang: einen zauberhaften Welpen der Rasse Cavalier King Charles Spaniel. "Unsere Familie wächst! Hiermit stellen Chandler und ich euch unser Schätzchen Piggy vor", schrieb Bindi zu einigen Fotos der kleinen Hundedame. "2020 wird einfach wunderbar."

Somit hat der Irwin-Familienhund Stella endlich eine Schwester bekommen! Die Mops-Hündin ist der absolute Star im Netz – und hat sogar einen eigenen Instagram-Kanal mit fast 90.000 Abonnenten, den sie sich jetzt mit Baby Piggy teilt. Was sagt ihr zu dem Namen für den Welpen? Stimmt ab!

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwins Welpe Piggy

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrem Mops Stella

Instagram / stellairwinthepug Die Irwin-Familienhunde Piggy und Stella

