Am Sonntag beginnt die elfte Staffel der Abnehm-Show The Biggest Loser und die trumpft mit einigen Neuerungen auf. Unter anderem ist Petra Arvela zum ersten Mal als Trainerin mit an Bord. Während die Finnin ihr Debüt in dem Format feiert, gehören der Coach Ramin Abtin (47) und die Camp-Chefin Christine Theiss (39) bereits seit mehreren Jahren zum Inventar der Sendung. Langeweile? Keine Spur! Im Promiflash-Interview verraten die beiden, warum sie immer noch gerne bei "The Biggest Loser" mitmachen!

"Ich liebe es immer wieder, wenn unsere Kandidaten Leistungen zeigen, die ihnen keiner, aber vor allem sie selbst sich, niemals zugetraut hätten", erklärt Christine ihre Leidenschaft für die Show. Außerdem fasziniere es sie immer noch, wie Menschen ihr Leben komplett umkrempeln. Und wie sieht es bei ihrem Kollegen Ramin aus? "Mir gefällt es, unsere Kandidaten auf ihrem Weg in ein neues Leben zu begleiten und natürlich auch zu echten Athleten zu machen. Vor allem diese Verwandlung mitzugestalten, gibt mir viel", erzählt der 47-Jährige über seine Arbeit.

Obwohl Petra der Neuzugang bei "The Biggest Loser" ist, sei ihr das Format schon bekannt. Sie habe in Finnland die US-Ausgabe verfolgt. "Von den deutschen Staffeln habe ich ein paar gesehen. Was ich schon als Zuschauer immer schön fand: Die Trainer sind immer für die Kandidaten da", meint die Blondine im Gespräch mit Promiflash.

Sat.1 / Arya Shirazi Christine Theiss, Camp-Chefin bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Ramin Abtin, Trainer bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Petra Arvela, Coach bei "The Biggest Loser"

