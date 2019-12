Premierenfieber bei Petra Arvela! Die begeisterte Fußballerin ist dieses Jahr neu bei The Biggest Loser. Sie tritt die Nachfolge von Mareike Spaleck an, die in den vergangenen vier Jahren als Coach in der Abnehm-Show zu sehen war. Nach ihrem Weggang bei dem Format wird 2020 nun zum ersten Mal Petra an der Seite von Ramin Abtin (47) die Kandidaten in der Sendung trainieren. Gegenüber Promiflash verriet die gebürtige Finnin nun, wie sie sich vor ihrem Debüt fühlt!

"Ich muss sagen, dass ich am Anfang ziemlich aufgeregt war, weil ich nicht so genau wusste, was auf mich zukommt", erzählte sie offen im Interview. Trotzdem wollte die Blondine unbedingt ein Teil von "The Biggest Loser" sein. "Mich hat die Tatsache gereizt, dass man Menschen helfen kann ein neues, gesünderes Leben zu erreichen. Ich bin Personal Trainerin, weil ich Leuten helfen will, ihr Leben zu verändern." Bei dem Format gehe es nicht nur um den Sport, sondern auch um den Menschen. "Man arbeitet viele Emotionen auf und das macht es so interessant."

Neben Petra gibt es noch eine weitere Veränderung bei "The Biggest Loser": Das Camp befindet sich nicht mehr in Andalusien. In der elften Staffel geht es für die Abnehm-Willigen auf die griechische Insel Naxos. Dort sollen die Teilnehmer viel über gesunde Ernährung lernen, Sport treiben und sich verschiedenen Herausforderungen stellen.

"The Biggest Loser" – am 5. Januar 2020 um 16:30 Uhr auf Sat.1, danach immer sonntags um 17:30 Uhr.

