Wird Kitty Spencer (29) bald Ehefrau eines Mode-Moguls? Dass die Nichte von Prinzessin Diana (✝36) auf wesentlich ältere Männer steht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Vier Jahre lang war die Blondine mit dem 19 Jahre älteren Niccolo Barattieri di San Pietro liiert gewesen. 2017 trennten sich ihre Wege. Im vergangenen Jahr hat Kitty ihr Herz neu verschenkt – an den 60-jährigen Michael Lewis. Dem Multimillionär soll sie Berichten zufolge demnächst das Jawort geben!

Wie Mirror berichtet, werde die Tochter von Dianas Bruder Earl Spencer den gebürtigen Südafrikaner heiraten. Michael wird in diesem Monat 61 Jahre alt und ist somit über fünf Jahre älter als ihr Vater. Offiziell bestätigt hat die Spencer-Familie die Hochzeit noch nicht. Allerdings habe ein Kumpel von Kitty gegenüber Daily Mail ausgeplaudert: "Michael hat Kitty an Weihnachten die Frage aller Fragen gestellt." Außerdem wurde sie neulich mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet.

Sollte der Kumpel Recht behalten, kommt auf Kitty nach der Hochzeit auch die Rolle der Stiefmutter zu. Der Unternehmer, dessen Vermögen auf 80 Millionen Pfund geschätzt wird, hat drei Kinder in ihren Dreißigern – und die sind alle älter als die Braut in spe.

Getty Images Kitty Spencer im November 2019

Anzeige

Getty Images Kitty Spencer, Prinzessin Dianas Nichte

Anzeige

Getty Images Kitty Spencer, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de