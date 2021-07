Die nächste royale Hochzeit begeistert die Fans! Anfang 2020 hatte Lady Kitty Spencer (30) ihr Liebesglück bekannt gemacht: Die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36) verlobte sich mit ihrem Lebenspartner Michael Lewis – trotz ihres Altersunterschieds von über 30 Jahren. Jetzt war der große Tag endlich gekommen: Kitty hat ihrem Michael in Italien das Jawort gegeben und hatte einige Promis bei ihrer Trauung zu Gast!

Wie zahlreiche internationale Medien – darunter Hello! – berichten, sollen die Blondine und ihr Liebster sich am Samstag in der Villa Aldobrandini, einer der berühmtesten Villen in der italienischen Region Latium, getraut haben. Mit dabei waren laut den Berichten zahlreiche bekannte Gesichter – unter anderem It-Boy Simon Huck, Schauspieler Idris Elba (48) und Model Pixie Lott (30). Weitere Details gibt es bisher nicht.

Eine große Frage stellt sich aber dennoch: Erschien auch jemand aus Kittys königlicher Verwandtschaft bei der Heirat? Immerhin war die Schönheit selbst Gast bei ihren Cousins William (39) und Harry (36) gewesen, als diese ihre Frauen geheiratet haben. Die Brüder sollen der Eheschließung ihrer Cousine jedoch nicht beigewohnt haben.

Getty Images Kitty Spencer, Prinzessin Dianas Nichte

Getty Images Lady Kitty Spencer, September 2019

Getty Images Lady Kitty Spencer (r.) an Herzogin Meghan und Prinz Harrys Hochzeit, Mai 2018

