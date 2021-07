Kitty Spencer (30) hat sich getraut! Am Samstag heiratete die Nichte von Prinzessin Diana (✝36) ihren Partner Michael Lewis in Italien. Zu den Gästen der Hochzeit zählte unter anderem Pixie Lott (30) und Idris Elba (48). Jetzt tauchten die ersten Fotos der aufwendigen Zeremonie auf, die zeigen, wie die Eheleute den wohl schönsten Tag ihres Lebens verbrachten: Kitty und Michael schwelgten im absoluten Liebesglück!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie Kitty und der Millionär vor romantischer Kulisse auf einem Balkon stehen und sich zärtlich einen Kuss geben. Auf einem weiteren Schnappschuss prostet sich das Paar freudig zu und scheint sich köstlich zu amüsieren. Außerdem wird den Fans ein Blick auf Kittys atemberaubendes Hochzeitskleid gewährt. Die Beauty trug ein langes, hochgeschlossenes Spitzenkleid der Marke Dolce & Gabbana mit langem Schleier und Puffärmeln.

Ihr 62-jähriger Ehemann entschied sich dagegen an dem besonderen Tag für einen eleganten weißen Smoking. Am Samstagabend gaben sich die Tochter von Lady Dis Bruder Charles (57) und der Modeunternehmer sich das Jawort in der Villa Aldobrandini in der Gemeinde Frascatimit mit Blick auf Rom das Jawort. Kitty wurde von ihren Brüdern Louis Spencer (27) und Samuel Aitken zum Altar geführt.

Anzeige

Getty Images Eliza Spencer, Louis Spencer, Victoria Aitken und Kitty Spencer auf der Hochzeit von Prinz Harry und

Anzeige

Getty Images Kitty Spencer, Nichte von Prinzessin Diana

Anzeige

Getty Images Kitty Spencer, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de