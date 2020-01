Letzte Instruktionen für den Nachwuchs! Am 10. Januar startet Daniela Büchners (41) neues Abenteuer in der 14. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Bevor sie jedoch für mindestens sieben Tage im australischen Busch verschwindet, hat die Vollblut-Mutter zu Hause auf Mallorca ein paar Dinge geklärt. Besonders wichtig sei ihr, dass ihre fünf Kinder in guten Händen sind!

Die 41-Jährige habe dafür gesorgt, dass ihre Sprösslinge einen geregelten Tagesablauf haben. Während ihrer Abwesenheit kümmern sich ihre Mutter und drei Freundinnen um sie, wie die Witwe von Jens Büchner (✝49) gegenüber Bild verriet: "Ich weiß, dass ich mich jeweils zu 100 Prozent auf jeden Einzelnen verlassen kann und meine Kids somit mehrfach abgesichert sind." Damit nichts schiefgehen kann, habe sie auch Telefon- und Notfall-Listen zusammengestellt. Trotzdem sei sie sehr angespannt.

"Natürlich wird es meinen Kindern und mir auch schwerfallen, dass wir uns so lange nicht sehen, sprechen oder drücken werden. Aber ich weiß, zuhause ist alles safe", sagte Danni im Interview. Nun, da alles geklärt ist, sei die TV-Bekanntheit bereit für das Kommende: "Jetzt freue ich mich auch darauf, alle weiteren Dschungelcamper kennenzulernen."

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner mit ihren Zwillingen Diego und Jenna

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Januar 2020

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, Dezember 2019

