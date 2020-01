Alexander Klaws (36) ist für seine neue Rolle gut in Form! Der DSDS-Sieger der ersten Staffel steht schon lange nicht mehr nur als Sänger auf der Bühne – immer wieder stellt er auch sein Schauspieltalent unter Beweis: 2019 übernahm der 36-Jährige die Rolle des Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. 2020 wird Alexander dort erneut zu sehen sein – und deshalb stählt er jetzt fleißig seinen Körper!

Auf Instagram veröffentlichte der Schauspieler ein Foto, auf dem er mit stolzem Lächeln und freiem Oberkörper posiert – und dabei präsentiert er ein ordentliches Sixpack! Trotzdem scheint Alexander sich noch höhere Trainingsziele gesetzt zu haben. So schrieb er zu dem Bild: "Frohes neues Jahr und willkommen bei der 'Neujahrs-Challenge'. Im Sommer stehe ich wieder als Winnetou auf der Bühne. Mal gucken, was körperlich so geht!"

Mit dem Post konnte der Musiker seine Fans offenbar ziemlich beeindrucken: "Wow, was für ein Body. Ich bewundere dich für deine Disziplin! Und ich freue mich auf 'Winnetou' im Sommer", kommentierte ein Follower. Ein anderer schrieb: "Na, wenn man nach den ganzen Feiertagen noch so einen Body hat, geht der Winnetou aber locker!"

United Archives GmbH / ActionPress Alexander Klaws als Winnetou im Mai 2019

Anzeige

Ot,Ibrahim / ActionPress Alexander Klaws und Raúl Richter bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg, 2019

Anzeige

Ot,Ibrahim / ActionPress Alexander Klaws als Winnetou im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de