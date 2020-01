Sie kann es kaum noch erwarten! Für Christin Kaeber steht im neuen Jahr die wohl größte Veränderung ihres Lebens an: Sie und ihr Freund Leons werden zum ersten Mal Eltern. Seitdem die Survivor-Bekanntheit ihre Schwangerschaft im Oktober öffentlich machte, hält sie ihre zahlreichen Fans im Netz mit allen Details über die neuen Umstände auf dem Laufenden. Nun steht die Geburt kurz bevor und Christin teilt im Netz nochmal all ihre Gedanken!

In knapp sieben Wochen wird das kleine Töchterchen der Influencerin voraussichtlich das Licht der Welt erblicken. Auf ihrem Instagram-Account teilte die werdende Mami einen Schnappschuss, auf dem sie mit ihrem üppigen Babybauch in der Badewanne sitzt und nachdenklich in die Ferne schaut. "Es vergeht keine Minute, in der ich nicht an dich denke und mir die Zukunft mit dir ausmale", schrieb die 30-Jährige unter das Bild. Vor lauter Warterei und Vorfreude auf ihre Tochter würde sie noch "verrückt werden". "Ich würde dir ja sagen, komme besser heute als morgen, aber andererseits möchte ich dich noch so nah bei mir tragen", fasste Christin ihre Gedanken in Worte.

Die Follower sind wie immer entzückt von dem Beitrag der Bald-Mama. "Du bist so eine hübsche Schwangere, oh man", kommentierte eine Nutzerin ganz begeistert. Ein anderer Fan versicherte der großen Schwester von Bachelor-Babe Liz Kaeber (27), dass die Zeit noch mehr verfliegen würde, wenn die Kleine erst einmal da sei. "Genieße deine Schwangerschaft noch, sie werden viel zu schnell groß!"

