Lio Claßen (1) hat in seinem zarten Alter schon viel von der Welt gesehen! Im Oktober 2018 war der erste Spross von Bibi (26) und Julian Claßen (26) auf die Welt gekommen. Trotz Baby ließen sich die YouTuber ihre Reiselust nicht nehmen und posteten 2019 zahlreiche Fotos von den schönsten Orten der Welt im Netz. In einem neuen Video blickt Bibi auf das vergangene Jahr zurück und enthüllt dabei: Lio habe in seinem ersten Lebensjahr bereits sechs Länder bereist – Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kroatien, Irland, Spanien und Griechenland!

Auf YouTube lässt Bibi ihre zahlreichen Reisen von 2019 Revue passieren. Im Januar flog die Familie erstmals zu dritt nach Dubai. "Das war das erste Mal, dass Lio länger geflogen ist und es hat so gut geklappt. Der Urlaub war so toll mit ihm. In dem Urlaub hat Lio sich auch das allererste Mal von alleine umgedreht", erinnert sich die 26-Jährige. Im Laufe des Jahres seien sie sogar dreimal nach Dubai gejettet

Bibi und Julian bereisen bereits seit Jahren die Welt, doch 2019 wird den Web-Stars vermutlich in besonderer Erinnerung bleiben. "Dieses Jahr war das erste Jahr, dass wir mit Baby gereist sind. Das war etwas komplett anderes, etwas komplett Neues", resümiert die werdende Zweifach-Mutter.

Instagram / bibisbeautypalace Bestätigt Bibi und Lio Claßen in Dublin, Juli 2019

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit Söhnchen Lio in St. Tropez

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio in Paris, September 2019

