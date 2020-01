Sie ist bekannt für ihren Booty! Seit den 90er Jahren heizt Jennifer Lopez (50) ihren Fans nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihren Kurven ein – vor allem mit ihrer Kehrseite zieht sie immer wieder die Blicke auf sich. Für ihren Traum-Body muss die Sängerin und Schauspielerin einiges an Training ableisten, regelmäßig wurden sie in den vergangenen Wochen im Fitness-Studio gesehen. Und offenbar zahlten sich die schweißtreibenden Stunden in der Muckibude aus. Denn die ersten Fotos der Latina im neuen Jahr zeigen: Auch mit 50 Jahren hat J.Lo immer noch einen Po in Topform!

Am Donnerstag wurde der "Hustlers"-Star beim Verlassen eines Hotels in Hollywood gesichtet. Dabei war Jennifer schlicht gekleidet, zu einer dunklen Satin-Leggings hatte sie einen schwarzen Rollkragenpullover kombiniert. Die enge Hose betonte, was sonst ihrem Verlobten Alex Rodriguez (44) vorbehalten ist: Jennys Knack-Po! Eine große, dunkle Sonnenbrille, Sneaker und ein locker gebundener Messy-Dutt machten den lässigen Look perfekt.

Für ihren Hammer-Body trainiert die zweifache Mutter aber nicht nur hart. Sie hält sich auch an einen strikten Ernährungsplan: Zum Frühstück gibt es einen Eiweißshake und einen koffeinfreien Kaffee. Ihr Mittagessen besteht hauptsächlich aus Gemüse. Abends liebt Jenny dagegen Quinoa mit verschiedenen Beilagen. Auf Zucker verzichtet die Beauty komplett.

Actionpress/Backgrid Jennifer Lopez, Januar 2020

Actionpress/ Backgrid Jennifer Lopez in Los Angeles

Actionpress/ Backgrid Jennifer Lopez

