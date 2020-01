Cameron Diaz (47) und Benji Madden (40) haben für die wohl größte Überraschung im neuen Jahr gesorgt! Das Paar verkündete gestern in einem offenen Netz-Beitrag, dass es zum ersten Mal Eltern einer Tochter geworden ist. Die Freude bei den Fans war euphorisch – aber auch die Familie äußerte sich zu der überraschenden Babynews: So reagierte Benjis Zwillingsbruder Joel (40) auf eine herzige Art und Weise auf den neuen Zuwachs!

Via Twitter überraschte der sonst so harte Rocker mit einem niedlichen Post zum Nachwuchs seines Good Charlotte-Kollegens und dessen Ehefrau. Er repostete den Beitrag seines Bruders und versah ihn mit drei Herz-Emojis. Da kann es offensichtlich kaum jemand abwarten, für die Kleine da zu sein – und mit Sicherheit kann Joel den Neu-Eltern auch ein paar gute Tipps in Sachen Erziehung geben: Immerhin hat der Musiker mit Ehefrau Nicole Richie (38) schon zwei Kids.

Bis zuletzt hielt Cameron ihre Schwangerschaft geheim. So ließ sich die Schauspielerin in den vergangenen Monaten weder auf Red-Carpet-Events noch in der Öffentlichkeit oder auf Social Media blicken. Im Oktober 2019 erwischten Paparazzi die 47-Jährige zwar kurz beim Einkaufen – doch ihren Babybauch versteckte sie dabei gekonnt hinter einer Einkaufstüte.

AZ-Daddy-Juliano/X17online.com Cameron Diaz und Benji Madden im April 2018

Phillip Faraone/Getty Images for Republic Records Musiker Joel Madden mit seiner Frau Nicole Richie, 2017

MEGA Cameron Diaz, Ende Oktober 2019

