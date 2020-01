2020 geht für Selena Gomez (27) schon mal richtig schmerzhaft los! Nach einem erfolgreichen Musik-Comeback im vergangenen Jahr gönnte sich die Sängerin eine Auszeit auf den hawaiianischen Inseln, wo sie entspannt ins neue Jahrzehnt rutschte. Dabei schipperte sie nicht nur mit einer Jacht auf dem Meer, sondern war auch in Honolulu am Strand unterwegs. Doch der Badeausflug sollte für die 27-Jährige unschön enden: Sel hat sich so schwer an einer Qualle verbrannt, dass sie Huckepack vom Ort des Geschehens getragen werden musste!

Das hatte sich die "Look At Her Now"-Interpretin sicher nicht so vorgestellt: Gleich am 1. Januar hatte es die Qualle, bei der es sich laut TMZ um eine sogenannte Portugiesische Galeere gehandelt haben soll, auf Selena abgesehen und sie mit ihren giftigen Tentakeln gestreift. Nachdem der Bühnenstar mit finsterer Miene aus dem Wasser gehumpelt war, musste er zunächst gestützt werden, wie Paparazzi-Aufnahmen des Neujahrstages zeigen. Freundinnen begutachteten ihren Fuß und schließlich trug sie ein Unbekannter auf dem Rücken vom Traumstrand – wahrscheinlich um die entstandene Wunde zu versorgen.

Die Begegnung mit den Tentakeln des Wasserlebewesens tat mit Sicherheit sehr weh. Die sogenannte Nesselung der Qualle verursacht durch die Berührung mit ihrem Gift bei Betroffenen starke Schmerzen und rote Quaddeln. Nach zwei oder drei Tagen verschwinden sie dann wieder. Zumindest auf Social Media zeigte sich Selena tapfer, denn auf verschiedenen Urlaubsfotos auf Instagram kann sie sogar wieder lächeln. Und auch an ihrem Fuß gibt es womöglich keine bleibenden Schäden, zumindest schrieb die gebürtige Texanerin schon am Wochenende unter ein Schwarz-Weiß-Foto: "Es fühlt sich so gut an, wieder zu tanzen!"

SIPA PRESS / Action Press Selena Gomez bei den American Music Awards 2019

Backgrid / ActionPress Selena Gomez im Dezember 2019

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

