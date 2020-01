Entspannt ins neue Jahr! Selena Gomez (27) hat ein erfolgreiches Jahr 2019 hinter sich. Denn nach einer längeren Medien- und Musik-Auszeit kam sie mit umso mehr Schwung zurück. Mit ihrer Single "Lose You to Love Me" landete sie direkt auf Platz eins der Billboard-Hot-100-Charts – und schon in wenigen Tagen soll dann auch ihr langersehntes fünftes Album erscheinen. Kurz bevor der ganze Rummel um ihre Person weitergeht, genießt die Sängerin aber noch mal eine kleine Erholungspause in der Sonne!

Mit Freunden gönnte sich der Megastar zum Jahreswechsel einen Kurztrip nach Hawaii. Paparazzi knipsten Selena beim Relaxen im Bikini auf einer luxuriösen Jacht im Pazifischen Ozean. Die 27-Jährige trug beim Sonnenbaden einen olivgrünen Zweiteiler mit einem hoch geschnittenen Höschen und einem Oberteil mit breiten Trägern. Ihre offenen Haare wehten ihr ins Gesicht, und sie zeigte sich komplett ungeschminkt.

So entspannt präsentierte sich die Ex von Justin Bieber (25) schon lange nicht mehr im Bikini. Denn in der Vergangenheit hatte sie immer wieder mit fiesem Body-Shaming zu kämpfen. Im Podcast Giving Back Generation von Bloggerin Raquelle Stevens gab sie zu, dass die Hater-Kommentare sie beinahe verrückt gemacht hätten. "Ich habe mich dann immer angeschaut und dachte, ich muss mich wirklich verändern", erklärte Selena. Heute sei das allerdings anders, da sie viele ihrer Probleme aufgearbeitet hätte.

