Selena Gomez (27) feiert gerade ein großes Musik-Comeback! Im Oktober veröffentlichte die Sängerin gleich zwei neue Songs, die aktuell in den Charts durch die Decke gehen. Wie Sel bereits in einem Interview offenbarte, verarbeitete sie in dem ersten Lied, "Lose You To Love Me", die Beziehung zu ihrem Ex-Freund Justin Bieber (25). Auch das zweite Stück, "Look at Her Now", enthält einige Anspielungen auf den Frauenschwarm. Doch woher nahm Selena die Inspiration für ihren zweiten Hit?

In der New Music Daily-Show verriet die 27-Jährige jetzt: "Es war alles etwas komisch. Es wurde wirklich kompliziert und ich habe plötzlich bemerkt, dass mein Leben zu einer richtigen Geschichte geworden ist. Das fand ich nicht gut, weil mein Leben eigentlich echt war." Sie habe nicht gewollt, dass ihr Leben der Unterhaltung anderer diene. Also nahm sie sich Zeit, um die Vergangenheit zu verarbeiten und dabei habe ihr das Songschreiben geholfen.

Gleichzeitig kündigte der Popstar an: "Um ehrlich zu sein, das sind nur die ersten beiden Songs. Ich bin davon überzeugt, dass ich das Beste für den Schluss aufgehoben habe." Selena scheint nach ihrer kreativen Pause nun also richtig loszulegen. Ihre Fans dürfen sich demnach auf weitere Chartstürmer freuen.

Jason Merritt/Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber auf den American Music Awards 2011

Splash News Selena Gomez im Oktober 2019

Splash News Selena Gomez im Oktober 2019

