Angelina Heger (27) lässt ihren Gelüsten zurzeit freien Lauf! Anfang Dezember überraschte sie zusammen mit ihrem Freund Sebastian Pannek (33) ihre Fans mit einer riesigen Neuigkeit: Die beiden erwarten ihr erstes Kind! Und die Schwangerschaft macht sich mittlerweile im Alltag bemerkbar, denn die Influencerin habe laut eigener Aussage mit extremen Heißhunger-Attacken zu kämpfen. Wie geht die sonst so ernährungsbewusste Angelina damit um?

In einem YouTube-Video der Bachelor-Bekanntheiten beantworten sie gemeinsam die Frage zum Thema Essen. "Angelina isst eigentlich, was sie möchte", erklärt Sebastian gleich zu Beginn. Außerdem sei sie von Natur aus eine Person, die sich gesund ernähre. "Vor der Schwangerschaft habe ich enorm auf meine Kalorien geachtet. Jetzt gebe ich meinem Körper einfach das, auf was er Lust hat", fasst die 27-Jährige zusammen.

Auch der Bachelor von 2017 habe seit Beginn der Schwangerschaft zugelangt. "Aus Solidarität esse ich dann mit und deshalb habe ich auch so zwei Kilo schon zugenommen, glaube ich", gibt Basti zu. Am Ende nehme er immer anderthalb Portionen zu sich, da er Angelinas Reste auch noch verspeisen müsse.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger in Dubai, 2019

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek in Dubai, Dezember

