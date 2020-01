Kuppel-Alarm bei Deutschland sucht den Superstar! Seit Samstagabend ist das große Warten auf die 17. Staffel des Castingformats vorbei: Mit herrlich unterhaltsamen Kandidaten wurden die Zuschauer schon in der Auftaktfolge ordentlich entertaint. Doch in der neuen Episode schien es nicht nur um die Suche nach dem nächsten musikalischen Talent zu gehen – auch das Liebesleben von Juror Pietro Lombardi (27) spielte eine (zu) große Rolle!

Schon bei einer der ersten Kandidatinnen brachte der "Phänomenal"-Interpret sein Solo-Dasein zur Debatte: "Wie kann es sein, dass ich schon seit vier Jahren Single bin", jammerte der 27-Jährige. Kumpel Dieter Bohlen (65) schien es zudem zu seiner Mission gemacht zu haben, den gebürtigen Karlsruher zu verkuppeln – und fragte so gut wie jede Teilnehmerin, ob sie ledig sei. Auch der Teaser für die kommende Folge zeigte auf: Es geht mit dem DSDS-Dating weiter! "Findet Pietros Suche nach der Traumfrau endlich ein Ende?", stellte die Off-Stimme in der Vorschau in den Raum.

Das Publikum zeigte sich von dieser romantischen Entwicklung der Sendung nicht besonders angetan: "Ist das noch DSDS oder schon Pietro sucht die Traumfrau?", fragte sich ein User auf Twitter. Ein Netz-Kollege machte sogar schon eine scherzhafte Vorhersage: "Wenn Pietro in den nächsten zehn Monaten keine Freundin hat, dann steht der Bachelor für 2021 schon fest. Alternativer Notfallplan: Teilnahme bei Love Island!"

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi in der Jury von DSDS 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Stripperin Carina aus Plön bei den DSDS-Castings

Anzeige

TVNOW / ActionPress Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de