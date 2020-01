Bei The Biggest Loser teilen die Kandidaten ihre schlimmsten Erfahrungen mit den Coaches! Seit Sonntagabend flimmert eine neue Staffel des Abnehm-Formats über die Fernsehbildschirme. In diesem Jahr hatte die SAT.1-Show dabei eine coole Neuerung: Sarah (28) und Dominic Harrison (28) trainieren online die ausgeschiedenen Teilnehmer, die im Secret Team eine zweite Chance bekommen. Eine dieser motivierten Anwärterinnen ist Petra. Doch hinter dem Kilo-Frust der 50-Jährigen steckt eine emotionale Geschichte: Die Blondine wurde von ihrem eigenen Ehemann wegen ihres Gewichts verspottet!

In ihrem persönlichen Vorstellungs-Filmchen gab die Bayerin den Zuschauern einen Einblick in ihr Seelenleben. So habe sie als junge Frau geheiratet – doch ihre Körperfülle habe die Beziehung belastet: "Mein Mann, der war sportlich, schlank. Wir hatten einmal Hochzeitstag, da habe ich mir schöne Unterwäsche gekauft, die angezogen und mich echt überwunden. Bin dann ins Wohnzimmer und dann hat er so angefangen zu lachen. Das war so erniedrigend. Einfach erniedrigend!"

Nach diesem Vorfall sei ihre Ehe in die Brüche gegangen – und auch ihr Selbstbewusstsein und Körpergefühl: "Ab da ist es ganz explodiert, weil mir alles egal war. Ich hatte kein Gefühl mehr für mich selbst!" Nun wolle sie aber abspecken, um sich endlich besser zu fühlen.

