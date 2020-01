Gibt es nach der großen Trauer nun wieder einen Lichtblick in P. Diddys (50) Leben? Der Rapper musste im vergangenen Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Seine Ex-Frau Kim Porter (✝47) starb an den Folgen einer Lungenentzündung. Die beiden hatten nicht nur drei gemeinsame Kinder, sondern auch ein sehr inniges Verhältnis. Nach der schlimmen Zeit scheint es nun aber für den "I'll Be Missing You"-Interpreten wieder bergauf zu gehen – er wurde mit einer unbekannten Frau gesichtet!

Paparazzi erwischten die beiden am vergangenen Donnerstag in Miami Beach beim Jetskifahren. Sean Combs, wie P. Diddy bürgerlich heißt, hatte bei dem Wassersportausflug den Lenker im Griff – seine schöne Begleitung saß hinter ihm und hielt sich an dem Musiker fest. Die beiden hatten offenbar eine ziemlich schöne Zeit miteinander: Der 50-Jährige grinste beim Wellenreiten bis über beide Ohren!

Sean und seine attraktive Begleitung waren allerdings nicht alleine unterwegs, sondern hingen mit weiterer Prominenz am Strand ab. Denn auch DJ Khaled (44) schwang sich auf einen Jetski – was jedoch überraschender war: Die Rapper Future (36) und Meek Mill (32) waren ebenfalls mit von der Partie. Beide sollen laut Hollywood Life in Verbindung zu dem Model Lori Harvey stehen, die Gerüchten zufolge auch mit Diddy zusammengewesen sein soll.

Backgrid / ActionPress P. Diddy mit einer Unbekannten in Miami im Januar 2020

Backgrid / ActionPress Future, Meek Mill, DJ Khaled, P. Diddy und seine unbekannte Begleitung in Miami, 2020

Backgrid / ActionPress Meek Mill, DJ Khaled, P. Diddy und seine unbekannte Begleitung in Miami, 2020

