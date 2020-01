Rita Ora (29) ist seit Jahren supererfolgreich im Musikbusiness unterwegs. Mit ihrem Song "Hot Right Now" stürmte die Sängerin 2012 die Charts und legt seitdem einen Hit nach dem anderen nach. Dass sie aber nicht immer so berühmt sein möchte, machte die Beauty erst kürzlich in einem Interview deutlich: Rita würde am liebsten mal wieder ganz entspannt und unerkannt Kaffee trinken gehen!

In einem ziemlich offenen Interview mit The Sun offenbarte die 29-Jährige ihren sehnlichsten Wunsch: einfach normale Dinge machen. "Ich liebe es, mit meiner Schwester und Mama shoppen zu gehen – sich einfach einen Kaffee und Kuchen in einem niedlichen Café zu kaufen und herumzuspazieren. Es ist wirklich lang her, seitdem ich das zuletzt gemacht hab", erklärte die Musikerin im Gespräch. Sie könne sich einfach nichts Besseres vorstellen, als einen Tag so zu verbringen.

Ende des Jahres machte die Künstlerin allerdings mit anderen Sachen Schlagzeilen. Während der Dreharbeiten zu "Twist" sollen sich die "Let You Love Me"-Interpretin und Co-Star Rafferty Law (23) ziemlich nah gekommen sein. Seitdem wird den beiden eine heiße Liebschaft nachgesagt.

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Getty Images Rita Ora im September 2019

Backgrid Rita Ora und Rafferty Law im Dezember 2019 in London

