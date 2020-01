Einsame Nächte wegen Übergewicht! 18 von 34 Kandidaten haben sich am Sonntag für das Camp bei The Biggest Loser qualifiziert. Unter ihnen ist auch der 28-jährige Sascha. Er wohnt zusammen mit seiner Freundin Nina und dem gemeinsamen Hund in Saarlouis. Die 160,4 Kilogramm, die der Heilerziehungspfleger auf die Waage bringt, schaden nicht nur ihm, sondern auch seiner Beziehung – denn: Sascha und seine Partnerin schlafen wegen seiner vielen Kilos getrennt!

Warum das so ist, erklärte der Brillenträger in der Auftaktsendung der elften Staffel: "Dadurch, dass ich so enorm zugenommen habe, ist das Schnarchen sehr, sehr laut geworden." Laut Nina würden sie seit fast einem Jahr nicht mehr in einem Bett schlafen. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum die 27-Jährige möchte, dass ihr Freund abnimmt: "Mir tut es sehr weh, zu sehen, wie sich Sascha verändert. Und wie er zunehmend träger wird, müder wird und sich immer mehr gehen lässt."

Aktuell muss er die Nächte mit seinem Hund auf der Couch verbringen. Das will Sascha ändern: "Das mit dem Hund ist schon toll, aber er ersetzt nicht meine Freundin, und ich würde gerne wieder bei ihr schlafen."

"The Biggest Loser" immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1.

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" 2020

Sat.1 / Arya Shirazi Ramin Abtin, Christine Theiss und Petra Arvela von "The Biggest Loser"

Sat.1 "The Biggest Loser"-Logo

