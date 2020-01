Diana June kann die Geburt ihres Kindes kaum noch abwarten! Im Herbst vergangenen Jahres hatte die Influencerin ihrer Community mitgeteilt, dass sie wieder schwanger ist. Für die Wahl-Berlinerin die Erfüllung eines großen Wunsches, nachdem im Winter 2018 völlig überraschend ihr neugeborener Sohn verstorben war. Inzwischen ist die werdende Mama schon richtig rund und gab nun ein Bauch-Update: Ihre Körpermitte misst inzwischen stolze 110 Zentimeter.

Via Instagram teilte die Brünette am Sonntag ein neues Foto: Mit einem breiten Lächeln strahlt die Schwangere in die Kamera, während sie happy ihre Hand auf ihrer Kugel platziert hat. Zu dem Schnappschuss schrieb Diana: "Ich habe meinen Bauch extra mal für euch gemessen haha, es sind stolze 110 Zentimeter Umfang!" Den Kommentar versah die Bald-Mutti zudem ganz selbstironisch mit einem Kugelfisch-Emoji.

Während Diana auf die Geburt ihres kleinen Schatzes noch ein wenig warten muss, durfte sie im November bereits einen anderen großen Moment erleben: In einem traumhaften Spitzenkleid hatte die Beauty ihren langjährigen Partner David geheiratet.

Instagram / di.anajune Diana June und ihr Mann David

Instagram / di.anajune/ Diana June im Oktober 2019

Privat Diana June mit Ehemann David

