Diana Junes Babybauch nimmt langsam sehr viel Raum ein! Ende September machte es die Influencerin öffentlich: Nachdem sie im Dezember 2018 ihr erstes Kind zwei Tage nach der Geburt verloren hatte, ist sie wieder schwanger. Mittlerweile befindet sich die Bloggerin in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft – sehr bald schon wird sie ihr Kind in den Armen halten können. Und das macht sich natürlich auch körperlich bei der Berlinerin bemerkbar: Durch ihre gewachsene Körpermitte sind einige Gliedmaßen für Diana nicht mehr ohne Anstrengung zu sehen!

"Ja, ich kann offiziell meine Füße nicht mehr sehen, wenn ich gerade stehe", gibt die Netz-Bekanntheit jetzt amüsiert in ihrem aktuellsten Instagram-Post am Samstag zu. Und tatsächlich: Auf den dazugehörigen Schnappschüssen ist die Babykugel nicht einmal mehr unter einem weiten Kleid zu verstecken! Diana Junes Lächeln auf den Bildern verrät aber zusätzlich, dass sie die Vorfreude auf ihren Nachwuchs sichtlich genießt.

Aber nicht nur der Umfang hat sich bei der YouTuberin während der anderen Umstände verändert: "Ich bin teilweise so stark im Nestbautrieb, dass ich nichts anderes mehr im Kopf habe! Sortieren, aufräumen, planen. Ich hatte noch nie so viel Spaß dabei!", stellt sie in ihrem Schwangerschafts-Update schließlich fest.

Instagram / di.anajune Diana June, YouTuberin

Anzeige

Instagram / di.anajune YouTuberin Diana June

Anzeige

Instagram / di.anajune Diana June, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de