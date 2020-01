Luke Evans (40) hat für einen Badeausflug zu einem besonders knappen Outfit gegriffen! Den Schauspieler kennt man sonst eigentlich nur mit viel Stoff auf der Haut. Sei es bei seinen Auftritten vor der Kamera wie zum Beispiel in "Die Schöne und das Biest" oder auf Events – der Brite ließ der Fantasie immer großen Spielraum. Das ändert sich nun, denn auf seinen neuen Bildern ist der Hollywood-Star leicht bekleidet!

Am Freitag wurde Luke mit Freunden an einem Strand in Miami abgelichtet. Bei einem Sprung in die Wellen trug der 40-Jährige ein enges Höschen, das die männlichen Vorzüge seines Adonis-Körpers zur Geltung brachte. Für den Weg nach Hause schlüpfte der "Murder Mystery"-Darsteller aber wieder in ein Tanktop und eine kurze Sporthose.

Für seinen durchtrainierten Body hat Luke ordentlich geschwitzt. Auf Instagram dokumentiert er häufig seine Sessions im Fitnessstudio beim Workout. Im Oktober des vergangenen Jahres verkündete er stolz mit einem sexy Schnappschuss: "Endlich! Ich sehe meine Bauchmuskeln, zur Hölle! Das war nicht einfach!"

Backgrid Luke Evans am Strand von Miami, Januar 2020

Backgrid Luke Evans mit einem Freund bei einem Strandausflug in Miami

Instagram / thereallukeevans Luke Evans, "Murder Mystery"-Star

