Ist Catharina Maranca (20) etwa wieder zu haben? Im Frühjahr 2019 nahm die Wahl-Hamburgerin an der Castingshow Germany's next Topmodel teil. Schnell wurde damals bekannt, dass sie einen berühmten Freund hatte. Zu diesem Zeitpunkt war Catharina mit Sportler Felix Götze (21), dem kleinen Bruder des Profi-Fußballers Mario Götze (27), liiert. Aber sind die beiden nach wie vor ein Paar? Einige Anzeichen deuten auf eine kürzliche Trennung hin.

In ihrer Instagram-Story postete Catharina gerade erst vielsagende Worte: "Diese Dinge solltest du 2020 im Kopf behalten: Renne niemandem hinterher. Bitte niemanden, zu bleiben. Lass das hinter dir, was nicht für dich bestimmt ist." Spielt das Model hier auf ein Beziehungs-Ende mit Felix an? Immerhin entfolgten sich beide gegenseitig im Netz.

Im Sommer hatten sowohl Catharina als auch Felix ein Pärchen-Foto von dem Besuch bei Mario und Ann-Kathrin Götzes (30) Hochzeit auf ihren Accounts online gestellt. Beide Posts sind inzwischen gelöscht. Während die vier im Jahr 2018 noch Weihnachten und den Jahreswechsel gemeinsam in Dubai verbracht hatten, sah man Catharina und Felix 2019 über die Feiertage nicht miteinander unterwegs.

Instagram / catharinamaranca Felix Götze und Catharina Maranca

Instagram / felixgoetze4 Felix Götze und Catharina Maranca im Juni 2019

Instagram / catharinamaranca Catharina Maranca und Ann-Kathrin Götze

