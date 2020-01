Na, diese beiden geben aber ein stylishes Duo ab! Nicky Hilton (36) hat in den vergangenen Jahren eine ordentliche Verwandlung hingelegt: vom partywütigen It-Girl zur liebenden Zweifach-Mama. Seit Ende 2017 beglückt ihre jüngste Tochter Teddy (2) die Blondine und ihren Ehemann James Rothschild. Seitdem geht die einstige Party-Queen noch mehr in ihrer Mutterrolle auf und zeigt dies auch gern: Nicky flanierte jetzt im Partnerlook mit ihrer Jüngsten durch New York!

Paparazzi erwischten das aufeinander abgestimmt Mutter-Tochter-Gespann am Donnerstag auf den Straßen des Big Apples. In kuscheligen Teddy-Coats machte vor allem die kleine Prinzessin der 36-Jährigen ihrem Namen alle Ehre. Aber auch Nicky selbst überzeugte in dem äußerst flauschigen Mantel und flanierte neben ihrem Töchterchen entspannt her.

Erst vor einem halben Jahr schwärmte die Unternehmerin von ihrem Mamadasein. "Ich war eine lange Zeit unterwegs und dieses neue Kapitel in meinem Leben ist sehr spannend. Ich liebe es, Mutter von zwei kleinen Mädchen und Ehefrau zu sein. Viele Dinge haben sich verändert", blickte die kleine Schwester von Paris Hilton (38) offen auf ihre Vergangenheit zurück.

Backgrid / ActionPress Nicky Hilton mit ihrer Tochter Teddy im Januar 2020

Backgrid / ActionPress Nicky Hilton mit ihrer Tochter Teddy

Getty Images Paris und Nicky Hilton im Dezember 2019

