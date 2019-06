Nicky Hilton (35) steht schon seit Beginn ihres Lebens im Fokus der Öffentlichkeit. An der Seite ihrer älteren Schwester Paris (38) galt sie in ihrer Jugend als It-Girl und genoss einen Jetset-Lebensstil mit regelmäßigen Partys. Mittlerweile hat sich die blonde Beauty einen Namen als erfolgreiche Geschäftsfrau gemacht, ist zweifache Mutter und glücklich verheiratet. In einem Interview mit Promiflash erzählt sie jetzt von ihrer persönlichen Entwicklung.

"Ich war eine lange Zeit unterwegs und dieses neue Kapitel in meinem Leben ist sehr spannend", erklärt die 35-Jährige. 2015 gab die Hotelerbin James Rothschild das Jawort, das Paar hat inzwischen zwei Töchter namens Lily (2) und Teddy (1). Nicky schwärmt: "Ich liebe es, Mutter von zwei kleinen Mädchen und Ehefrau zu sein. Viele Dinge haben sich verändert."

Auf ihrem Instagram-Account lässt Nicky ihre über eine Million Follower regelmäßig an ihrem Familienalltag teilhaben und veröffentlicht dazu niedliche Schnappschüsse. Die Gesichter ihrer Mädels verdeckt sie allerdings immer – denn die Privatsphäre ihrer Kinder ist der Blondine besonders wichtig.

Getty Images Nicky Hilton im Dezember 2015

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton und James Rothschild mit ihren Töchtern Lily und Teddy, Juni 2019

Derrick Salters/WENN.com Nicky Hilton im Juni 2019

