Jetzt könnte auch Nicole Kidmans (52) Zuhause in Down Under den schweren Waldbränden zum Opfer fallen. Schon seit Oktober wüten auf dem Kontinent verheerende Buschbrände. Derzeit spitzt sich die Lage in New South Wales zu – dort sei Medienberichten zufolge bereits eine Fläche von der Größe Belgiens abgebrannt. Fast 1.000 Häuser sollen durch die Flammen zerstört worden sein. Auch das Anwesen des Hollywood-Stars befindet sich in dem Gebiet an der Ostküste. Kurz vor einem Event in Los Angeles erfuhr Nicole von der Gefahr, ihr Haus zu verlieren, und war sichtlich aufgewühlt.

"Es tut mir leid. Ich bin gerade von allem, was momentan in Australien passiert, so mitgenommen", sagte die 52-Jährige am vergangenen Samstag bei einer Veranstaltung im Rahmen der Golden Globes, als sie ein Interview mit Studio 10 auf dem Red Carpet abbrechen musste. Ein Insider erklärte gegenüber Us Weekly die Situation: "Sie hat im Flugzeug auf dem Weg hierher erfahren, dass ihr Haus im Gefahrengebiet ist. Sie hat geweint, als sie die Location betreten hat." Bei dem Anwesen handelt es sich um eine 1878 erbaute Villa mit sechs Schlafzimmern. Sie befindet sich seit 2009 in ihrem Besitz und liegt nur acht Kilometer von dem Städtchen Exeter entfernt, dessen Bewohner sich in Sicherheit bringen sollen – für eine Evakuierung sei es schon zu spät.

Nicole Kidman, ihr Mann Keith Urban (52) und die gemeinsamen zwei Kinder hatten noch das Weihnachtsfest zusammen in dem Haus verbracht, bevor sie am 30. Dezember nach Los Angeles abgereist sind. Doch die australisch-US-amerikanische Schauspielerin bangt nicht nur um ihr eigenes Heim, sondern ist über die Gesamtsituation in Australien tief besorgt: Sie und ihr Ehemann haben schon vor der Hiobsbotschaft eine halbe Million Dollar an die australische Feuerwehr und die Rettungskräfte gespendet.

Getty Images Nicole Kidman auf einem Pre-Event der Golden Globes 2020

Getty Images Nicole Kidman im Dezember 2019

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban im November 2019

