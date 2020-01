Isabel Gülck schwebt im siebten Liebeshimmel! Nachdem die Ballermann-Sängerin sich zehn Jahre in einer glücklichen Beziehung befunden hatte, traf sie während ihrer Zeit auf Mallorca auf Carlos Lucio, in den sie sich unsterblich verliebte. Für ihn trennte sie sich von ihrem Partner. Seit September 2017 sind die Ex-Miss Germany und der Direktor des Megaparks ein Paar. Nur dreizehn Monate später stellte er ihr die Frage aller Fragen – und es war ziemlich romantisch!

Bei Goodbye Deutschland ließ Isi einen der schönsten Tage ihres Lebens noch mal Revue passieren. Als sie von einem Auftritt nach Hause gekommen ist, überraschte ihr Liebster sie mit einem gemeinsamen Trip nach Ibiza. Dort verbrachten die Turteltauben einen wundervollen Tag und aßen in einem schicken Restaurant. "Und dann hat er mich auf einen Berg entführt und sind dort nach oben geklettert", erinnerte sie sich zurück. Am Ziel angekommen habe die beiden ein traumhaft schöner Sonnenuntergang erwartet. "Es war alles perfekt. Und dann hat er mich halt gefragt, ob ich ihn heiraten will – und da habe ich 'Ja' gesagt", strahlte die 28-Jährige.

"Für mich ist sie die Frau meiner Träume", schwärmte Carlos über seine jetzige Ehefrau. Sie zu fragen, ob sie den Rest ihres Lebens mit ihm verbringen möchte, habe er nur als Bestätigung gebraucht, um zu wissen, dass er sich nicht in einem Traum befindet.

Instagram / isi_glueck Sängerin Isabel Gülck und ihr Mann Carlos Lucio

Instagram / isi_glueck Isabel Gülck und ihr Mann Carlos

Instagram / carlos_luc1o Isabel Gülck und ihr Partner Carlos

