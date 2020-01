Isabel Gülck im Liebes-Chaos! Bei Goodbye Deutschland steht die Ballermann-Sängerin, die sich unter dem Namen Isi Glück einen Namen gemacht hat, kurz davor, ihrem Freund Carlos Lucio das Jawort auf Mallorca zu geben. Während der Vorbereitungen auf die Hochzeit, die das Paar ganz alleine vorgenommen hat, lässt die Sängerin die vergangenen Monate mit ihrem Liebsten noch einmal Revue passieren. Dabei offenbart Isi, dass sie sich für Carlos von ihrem damaligen Ehemann getrennt hat!

Die Ex-Miss Germany befand sich zehn Jahre mit ihrer Jugendliebe in einer glücklichen Beziehung. Zwei davon war sie sogar verheiratet. Als ihr der Job als Fernsehredakteurin zu langweilig wurde, entschied sie sich für eine unsichere Karriere am Ballermann. Auf der mallorquinischen Insel traf sie auf einen neuen Mann, der ihr Leben auf den Kopf stellte. "Als Carlos und ich uns kennengelernt haben, war ich noch verheiratet. Ich hatte eine Beziehung von fast zehn Jahren. Carlos hatte eine Freundin", verriet Isi. Diese Situation erwies sich als ziemlich kompliziert. Sie hoffte, dass ihre Gefühle, die sie für den Direktor des Megaparks entwickelt hatte, nach der Saison wieder verschwinden würden. Doch dies traf nicht ein.

Schlussendlich fasste Isabel den schweren Entschluss und hörte auf ihr Herz. Sie trennte sich von ihrem Ehemann und ging mit Carlos eine neue Beziehung ein. "Das war für mich das Schlimmste, was ich in meinem Leben machen musste", offenbarte sie über die Trennung von ihrem langjährigen Partner.

Instagram / isi_glueck Isabel Gülck und ihr Mann Carlos

Instagram / carlos_luc1o Isabel Gülck und Carlos Lucio

Instagram / carlos_luc1o Carlos Lucio und Isabel Gülck

